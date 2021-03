Korvpall Seksuaalses väärkohtlemises süüdistatud korvpallitreeneri kolleeg: temaga koos olnud inimesed on nüüd mõistnud, et midagi oli väga valesti Kadi Parts , täna 15:27 Jaga: M

Korv. Pilt on illustratiivne. Foto: Mati Hiis

Täna selgus, et kogenud korvpallitreenerit Marek Koitlat süüdistatakse mitmes alaealistega seotud väärtegudes ja asja uurib prokuratuur. Erinevates klubides Koitlaga koos töötanud treener Andra Viirpalu nentis, et süüdistused ei tule talle üllatusena ning ta on juba ka ise prokuröriga vestelnud.