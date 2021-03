Poisse seksuaalselt ahistanud jalgrattatreener võeti pihtide vahele. Endine kolleeg: hoiame tal tänini hoolikalt silma peal  

"Õhtulehes juhtunust rääkinud toonane noormees ei meenu, aga saime toimuvast teada teist kaudu," meenutas Delfile tema endine kolleeg, kes soovis jääda anonüümseks.

"Ta kutsus mu enda juurde, teisele poole lauda ja käskis püksid alla lasta. Kui ta mu suguelundeid katsus, rääkis ise edasi, et see on tüdrukute jaoks oluline. Kui ma ikka tahan olla valmis tüdrukutele muljet avaldama, siis peaks eesnahk kindlasti üle riista pea tulema, ise selle kallal hirmsasti pusides. Mõned minutid hiljem soovitas ta iga päev kodus sellega tegeleda, et küll me koos selle mure ära lahendame," kirjeldas möödunud nädalal Õhtulehele Kairing.