Ühe mängija positiivne koroonaproov lõi vutikoondise plaanid totaalselt uppi 

Positiivne koroonaproov keeras koondise plaanid piltlikult öeldes pea peale. Isolatsiooninõudest on vabastatud vaid need, kes on koroonaviiruse varem läbi põdenud, kuid tuleb tõdeda, et seda „õnne“ pole olnud just paljudel: näiteks ainsana üheteistkümnest välisklubides mängivast vutimehest jäi koosseisu vaid Tottenhami akadeemia 18aastane keskkaitsja Maksim Paskotši. Isolatsiooni suunati ka kogu treeneritetiim eesotsas Thomas Häberliga.