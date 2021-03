Raskes seisus Lakers peab mitu nädalat ilma LeBron Jamesita hakkama saama 

See paneb tiitlikaitsja raskesse seisu, sest vigastusega on väljas ka Anthony Davis, kes vigastas veebruaris kannakõõlust. Hetkel pole teada, millal ta palliplatsile naasta saab.

Läänekonverentsis on Lakers 28 võidu ja 15 kaotusega küll veel kolmandal kohal, ent tabeliseis on küllaltki tihe - kaheksandal kohal paikneval Dallas Mavericksil on koos 22 võitu ja 19 kaotust.

"Praegu uuritakse veel nihestust, kuid minu andmetel valmistub Lakers selleks, et nad peavad järgmised kolm nädalat või isegi terve kuu ilma LeBron Jamesita toime tulema. Sellise vigastuse puhul on see taastumisperiood normaalne. James on karjääri vältel näidanud, et ta suudab vigastustest uskumatult kiiresti paraneda, kuid sel korral pole see nii lihtne," vahendas Wojnarowski sõnu Fox Sports.