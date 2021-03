Seksuaalses väärkohtlemises süüdistatav korvpallitreener kommenteeris oma juhtumit  

Saan kommenteerida, et tegemist on kaasusega, mis on tõstatunud minu ja mu endise elukaaslase vahelisest tsiviilvaidlusest meie ühise lapsega suhtlemise korra osas. Kõnealune kaasus puudutab minu kasutütart ja ei ole seotud minu tööalase tegevusega. Soovist kaitsta kriminaalmenetlusse kaasatud inimeste eraelu, sh kasutütre privaatsust, ei soovi ma kuni kriminaalmenetluse lõpuni neid küsimusi kommenteerida.