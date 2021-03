Eesti Korvpalliliit mõistab hukka igasuguse väärkohtlemise ning ebaeetilise käitumise 

EOK korvpallitreenerite kutsekomisjon on viimasel kuul ilmsiks tulnud väärkohtlemise juhtumite tõttu juba varasemalt otsustanud, et taseme- ja/või täiendkoolituse programmides tuleb väärkohtlemise teemale läbi vastavasisuliste koolituste oluliselt rohkem tähelepanu pöörata. Nii olevikus kui ka tulevikus sarnaste olukordade vältimiseks on korvpalli katuseorganisatsioon FIBA paar kuud tagasi ellu kutsunud spordis vääralt käitumise märkamise/teadvustamise programmi, milles osaleb ka Eesti Korvpalliliit. Programmi üks peamisi eesmärke on tõsta teadlikkust just väärkohtlemise ja spordieetika valdkonnas.