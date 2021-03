Laskesuusatajatel jäävad kodused medalid jagamata 

Eesti laskesuusatamise föderatsioon (ELSF) teatas, et tuginedes terviseameti ja kultuuriministeeriumi kirjalikele soovitustele seoses koroonaviiruse laialdase levikuga Rõuge vallas (nakatumisnäit 1694) on ELSF juhatus otsustanud, et 27. ja 28. märtsil Haanjas toimuma pidanud Eesti meistrivõistlusi ei korraldata.