Vormelimaailmas liigub Jüri Vipsi tulevikku silmas pidades väga oluline kõlakas 

Nimelt on Alpha Tauri Red Bulli sõsartiimiks. Red Bulli noorteprogrammi kuulub aga teatavasti ka Vips, kes tänavusel hooajal kihutab vormel 2 sarjas. Kui järgmisel hooajal peaks Alpha Tauris koht vabanema, siis võiks olla just meie mees – muidugi ka eeldusel, et hooaeg F2-s kulgeb edukalt – olla tõsine pretendent antud kohale.