Koroonaviirust kahtlustanud suusalegendi MM lõppes lõikuslaual 

Viimased 20 aastat Radiosportenis tegutsenud Mogren tundis MMi lõpus, et teda vaevab palavik. Koroonaviiruse test osutus negatiivseks, kuid Mogreni enesetunne läks aina halvemaks.

Ta siirdus lähimasse tervisekeskusesse, kus talle tehti uuringud ning selgus, et tegemist on hoopis tõsiste südameprobleemidega. Siis viidi vanameister juba intensiivraviosakonda ja sealt kohe ka südameoperatsioonile. Morgen viibib jätkuvalt haiglas, kuida ta on andnud mõned kommentaarid kodumaa meediale.