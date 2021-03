VIDEO | IKKAGI INIMENE! Koondisesse naasnud Zlatan pühkis pressikonverentsil pisaraid 

"See pole hea küsimus," ütles Zlatan. "Vincent nuttis kõvasti, kui ma ära läksin. Kuid nüüd on temaga hästi."

Tolle turniiri toimumisajal on ta muuseas juba 42 aastane, kuid et tegemist on Zlataniga, ei mängi see vist erilist rolli. Ta lubas jätkata nii kaua, kuni suudab oma parimat taset näidata ning endale mingeid ajalisi raame karjääri lõpetamisel ei sea.