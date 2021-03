Rein Sokk Noole olümpiavõidust: kui kettaheites tuli kolmas null, võtsin klapid peast ja ütlesin, et mulle aitab 

"Panin teiba tagasi ja läksin oma ühikasse. Võtsin treeningpäeviku, mida olin 17 aastat pidanud, ja kirjutasin: tänasest päevast lõpetan aktiivse sporditegemise – oli tore, aitäh! Kergendus tuli peale pärast seda otsust." Koostöö Erki Noolega sai alguse siis, kui tulevane olümpiavõitja pidi minema keskkooli. Nool oli ise öelnud, et sooviks treenida Soku käe all, kuid tema TSIK-is jätkamine rippus tagasihoidlike tulemuste tõttu juukseharva otsas. "Ma ütleksin, et Tiiu Jurkatamm tegi Erki Noolest olümpiavõitja. Tiiu, kes oli TSIK-is noorteprogrammi juht, tuli minu juurde ja ütles, et kaks 15-aastast poissi ehk Erki ja Meelis tahavad minu juurde tulla. Ma vastasin talle, et need on kaks kõige õnnetumat poissi, pealegi on mu grupp täis.

Seepeale hakkas Tiiu nutma, et kui mina neid ei võta, siis saadetakse poisid koju (Nool oli selleks ajaks juba mitu aastat TSIK-is õppinud – toim.). Poleks tema seal nutnud ja mina tema pisarate pärast Erkit oma punti võtnud, poleks Erkist ilmselt olümpiavõitjat saanud," meenutab Sokk värvikat seika.



"Erki juures oli märgata tol hetkel vaid seda, et tema silmad särasid. Kui käisime suvel laagrites, siis ei tehtud seal ainult sporti, vaid oli vaja ka rohida staadionit, teha küttepuid ja muud. Heitjad, suured mehed, püüdsid kogu aeg viilida, et selg on haige ja ei saa palki tõsta. Aga Erki, väike mees, jõudis kõike teha. Ma nägin, et ka sportlikud harjutused, mis ma andsin - tema oli üks väheseid, kes need alati ära tegi. Näiteks köie peal tuli 50 korda päevas kõhtu tõmmata. Ja kui ma vaatasin, et kes see köie peal on – ahah, jälle Erki," jätkab Sokk.



Soku ja Noole pikka aega kestnud koostöö lõppes paar aastat enne Sydney olümpiamänge, kus võrukas kuldmedali võitis. Olgugi et treeneri ja sportlase lahkuminek polnud kerge, elas Sokk Tallinnast ETV stuudiost Tiit Rääguga koos võistlust jälgides Noolele kõvasti kaasa.



"Tõkkejooks oli ära. Pakkusin, et kui tuleb aeg 14,50, siis on hästi – Erki jooksis 14,49. Ütlesin, et kui ta heidab nüüd ketast veel 41–42 meetrit, siis on (olümpiavõidu osas) asi lahendatud. Aga kui tuli kettaheide ja esialgu otsus, et ka kolmas katse ei lähe mõõtmisele, siis ma võtsin klapid peast ära ja ütlesin, et mulle aitab küll.