HEA UUDIS! F2 tiitlit jahtiva Vipsi sõidud jõuavad otsepildis ka Eesti spordisõpradeni 

„Loomulikult on minu lõppeesmärgiks võita tiitel, kuid kõige olulisem on olla kiire. Pigem on oluline saada rohkem sõiduvõite ja mõned lõpetamata sõidud kui neljanda ja viienda koha punkte koguda. Paar aastat pidin mõtlema oma superlitsentsi peale, kuid nüüd, kui mul see olemas on, saan sõita veidi teistsuguse mentaliteediga,“ kommenteeris Red Bulli noorteprogrammi liige Vips, kes F2-s esindab Hitech GP meeskonda.