EHMATAV VIDEO | Atletico ründaja kukkus treeningul jala pealt kokku 

Kui Dembelel läks hästi, siis lähiminevikust on teada rohkelt juhtumeid, kus platsil kokku vajunud mängijad on surnud. Näiteks jättis 2003. aastal on elu jalgpalliväljakule Kameruni koondislane Marc-Vivien Foé, aasta hiljem ungarlane Miklós Fehér, 2007. aastal hispaanlane Antonio Puerta ning 2017. aastal Elevandiluuranniku keskväljamees Cheick Ismaël Tioté, kui nimetada vaid mõnd tuntumat pallurit.