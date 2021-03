Mida ütlesid asjaosalised?

Martin Reim pressikonverentsil. "Kogu see värk on nii kähku käinud ja pole olnud aega mõelda. Pigem valmistusin mängu diivanil vaatama. Teadsime, et tuleb keeruline mäng. Teadsime, et suur osa põhikoosseisust tuli sõna otses mõttes voodist laagrisse ja mängule. Sai kiiresti kahe päeva jooksul koondise treeneritega mänguplaan läbi räägitud, loomulikult oli meil alguses teistsugune plaan, kuna mängijad vahetused, siis see loomulikult muutus," tunnistas Reim, et matš oli keeruline.

"Üldjoontes taktika oli paika pandud ja kui võtta mänguliselt-seisuliselt, siis kuus väravat on palju, selles pole küsimustki. Ühest küljest pole mängijatele etteheiteid, sest mängiti võimete piiri. Duellide kaotamine ja positsioonivalik on kooliraha. Siin midagi peita pole. Oleksime tahtunud paremat, aga silmi maha ei löö."

Martin Reim Foto: Tiina Kõrtsini

Millega sai rahule jääda ja mida saaks elimineerida? "Peale mängu on keeruline öelda. Rahul olen sellega, et mängijad andsid, mis neil anda oli. Taktika ja positsoonivalikud on koosolekute teema, kus vaadatakse kõik rahulikult läbi. Mängu sees sai tehtud mõned muudatused," vastas Reim, kelle sõnul Häberliga poolajal vahetati mõtteid.

Reimi sõnul pole Valgevene kohtumisest veel šveitslasega räägitud ja see on alles lähipäevade teema, sest viimastel päevadel valmistuti mänguks Tšehhiga. Tema teada peaksid koondisega liituma Matvei Igonen, Märten Kuusk ja Kristo Hussar, teiste saatus on veel lahtine.

Kolm debütanti – Paskotši, Õigus ja Vaštšuk – kuidas nende esimese katsega rahule võib jääda? "Esmamulje oli, et poisid olid tublid," rääkis Reim, kelle sõnul oli siiski näha, et kaitses suurte tšehhidega maadlemine on keeruline ja jäädi hätta.