Noore jalgpallitalendi ootamatu surm šokeeris Itaaliat 

The Suni andmetel sattus 19aastane Guerini autoavariisse kolmapäeva õhtul Roomas. Lisaks noorele vutimehele oli tema autos veel kaks inimest. Itaalia meedia väitel tegi Guerini masin laupkokkupõrke 68aastase mehe poolt juhitud Mercedesega. Guerini autos viibinud kaassõitjad viidi haiglasse, kus nad The Suni väidete järgi on kriitilises seisundis, Mercedese juht viidi haiglasse väiksemate vigastustega. Guerini jaoks sai õnnetus aga saatuslikuks ja ta suri.