KINDEL | Tänak ja Neuville valmistuvad järgmiseks MM-ralliks Itaalias 

Rallifännidele pole Sanremo sugugi võõras koht, sest aastatel 1973-2003 (välja arvatud 1995. aastal) kuulus see WRC-sarja kalendrisse. Hyundai on otsustanud, et enne Horvaatias sõidetavat järgmist MM-etappi on just Sanremo see koht, kuhu nende mehed lähevad vormi koguma.