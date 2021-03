Jalgpalliklubi pikaaegne juht astus tagasi laste seksuaalse väärkasutamise skandaali tõttu 

Ilmsiks tulnud paljastuste valguses otsustas pikka aega Alexandrat juhtinud John Bowler oma ametist loobuda. „Sellest ajast ainsa klubi juurde jäänud inimesena leidsin, et on oluline see asi läbi vaadata ning järeldusele jõuda,“ vahendas Sky Sports Bowleri sõnu. Klubi juhatuse liikmeks sai mees 1980. aastal, seitse aastat hiljem sai temast Alexandra juhatuse esimees.