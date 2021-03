HÄSTI! Aleksandr Selevko pääses MMil üle noatera vabakavasse 

Seejärel tegi Selevko puhtalt ka kolmekordse aksel’i, kuid paraku kaskaadi ehk kahe hüppe järgnevuses puhul suutis eestlane teha vaid kaks kahekordset ning see polnud Lilenderi sõnul MMi reeglite järgi lubatud. Sinna läks kaduma suur hulk punkte ning kokkuvõttes jäi eestlase saagiks 70,74 silma. Selle skooriga oli selge, et Selevkol on väga keeruline püüda edasipääsu vabakavasse.