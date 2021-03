Lennumäel hirmsalt kukkunud olümpiavõitja pandi koomasse 

"Ta murdis [kukkumise käigus] rangluu ning haiglas pandi ta koomasse, et ajule puhkust anda. Kuid midagi eluohtlikku ei tuvastatud. Tunneme mõistagi kergendust," vahendas Bratheni sõnu Norra rahvusringhääling NRK.

Daniel-Andre Tande. Foto: Reuters/Scanpix

Endise Norra suusahüppaja Johan Remen Evenseni sõnul oli tegu tõeliselt hirmsa kukkumisega. "Mul hakkas paha. See on suusahüppaja õudseim unenägu. Ja see oli halvim mägi, kus kukkuda," lausus ta NRK-le.