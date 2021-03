VIDEO | Olümpiavõitja elas hüppemäel üle hirmuäratava kukkumise, norralane viidi helikopteriga haiglasse 

Hetkel viibib ta Ljubljanas haiglas. Rahvusvaheline suusaliit kinnitas, et tema seisund on stabiilne.

Endise Norra suusahüppaja Johan Remen Evenseni sõnul oli tegu tõeliselt hirmsa kukkumisega. "Mul hakkas paha. See on suusahüppaja õudseim unenägu. Ja see oli halvim mägi, kus kukkuda," lausus ta Norra rahvusringhäälingule NRK.