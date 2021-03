Tänaku konkurent on oma hooaja alguses pettunud 

"Ma ei jäänud kummalgi etapil endaga rahule. Soomes oli mul kohati hea kiirus, kuid kokkuvõttes oli see kohutav nädalavahetus. Olin [oma meeskonnast] see, kellel nendes tingimustes kõige raskem oli. Tahan Horvaatias asju muuta. Meil on kindlasti vaja tugevat esitust. Tean, et mul on auto, millega on võimalik rallisid võita. See on mulle kui sõitjale ka alati eesmärgiks," lausus rallipiloot WRC kodulehel avaldatud intervjuus.