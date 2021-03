Jalgpall Kohalikud vutikorüfeed räsitud jalgpallikoondisest: masenduseks ega leinaseisakuks ei ole põhjust Kaspar Koort , täna 20:58 Jaga: M

MIDAGI IKKA: Rauno Sappinen (vasakul) edestab Tšehhi kaitsjat Ondrej Kudelat ja avab mänguskoori. Kuigi endale lubati lüüa kuus väravat, on just Sappineni ja Henri Anieri tabamused need, mis Tšehhiga mängust positiivse poole pealt kaasa võtta. Foto: AFP/Scanpix

Ühe positiivse koroonaproovi tõttu sõna otseses mõttes viimasel minutil kokku klopsitud Eesti jalgpallikoondis alustas 2022. aasta MMi valiksarja Poolas Lublinis 2 : 6 kaotusega Tšehhile. Juba laupäeval seisab Minskis ees matš Valgevenega, kelle vastu tavaolukorras võiks ehk punktegi loota. Kuidas sellises keerulises seisus hoida meeskonna võitlusvaimu ning mil moel matšiks valmistuda, et skoor tablool rõõmustavam oleks?