WRC Sebastien Ogier üldseisu pärast ei muretse: praegu pole mingit mõtet MM-sarja juhtida Toimetas Mihkel Talivee , täna 22:21

Sebastien Ogier. Foto: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Seitsmekordsele autoralli maailmameistrile Sebastien Ogier'le ei valmista muret tõik, et ta pole tänavu pärast kaht esimest etappi üldarvestuses esikohal. Kogenud prantslane teab, et hooaeg on pikk ning võimalusi punktide kogumiseks on veel kõvasti.