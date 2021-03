Ka Saksa vutistaarid astusid välja Katari tööliste kaitseks 

Lumepalli lükkas ilmselt veerema The Guardiani hiljutine artikkel, mis väitis, et Kataris on viimase 11 aasta jooksul surnud 6500 MMiga seotud võõrtöölist. Inimõiguste eest seisev organisatsioon Amnesty International on oma kodulehel juhtinud tähelepanu kaheksa erinevale viisile, kuidas võõrtööliste õiguseid suure vutipeo ettevalmistamisel rikutakse. Pikemalt saab lugeda siit, aga näiteks peavad vaesematest Aasia riikidest tulnud ehitajad taluma kohutavaid elamistingimusi, ähvardusi ja palgaprobleeme.