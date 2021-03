Bahreini kvalifikatsioonis viienda aja välja sõitnud Vips kukutati stardirivi lõppu 

Paraku tuli õhtul teade, et Vips on eksinud vormeli põhjaaluse aerodünaamikat puudutava reegli 4.3.13 vastu. Nimelt olid eestlase masinal aerodünaamikat parandavad alusraami stabilisaatorid lubatust 1,5 mm madalamal. Meie mees sai karistada ning langes pühapäevaseks põhisõiduks viiendalt kohalt stardirivi lõppu.

Kui mullu koosnes üks F2 etapp kahest võidusõidust, siis tänavu kolmest: laupäeval on kavas kaks sprindisõitu (120 km või 45 minutit) ja pühapäeval põhisõit (170 km või 60 minutit). Viimases on ka kohustuslik boksipeatus, mille käigus tuleb masinale alla kruttida teistsuguse seguga rehvid (välja arvatud vihmase ilma puhul).



Reedene ajasõit paneb paika stardijärjekorra esimeseks sprindiks ja põhisõiduks, kuid sprindisõiduks pööratakse kvalifikatsiooni esikümme tagurpidi. Teise sprindi eel pööratakse omakorda ümber esimese võidusõidu esikümme, nii et teoreetiliselt saame näha palju põnevaid heitlusi ja möödasõite.



Punktide poolest on sõidud erineva kaaluga. Sprintides teenib punkte esikaheksa (võitja 15), põhisõidus esikümme (võitja 25). Lisapunkte saab kvalifikatsiooni võidu (4) ja sõitudes kiireima ringiaja eest (2).