HÄSTI! Kiibus teenis MMil 14. koha ja olümpiapääsme

Lühikava järel 19. kohal olnud eestlanna käis täna jääl esimese võistlusgrupi sõitjana. Ta alustas kava ilusti, kuid ühe kahekordse axel'i asemel sooritas vaid ühekordse hüppe ning sealt kaotas ta punkte. Vabakaval jäi tema saagiks 121,82 silma, kokku sai ta 181,47 punkti.. See andis 24 finaalivõistleja seas 14. koha.

18aastane Kiibus teenis ka pääsme 2022. aasta Pekingi olümpiamängudele. MMil jagati 30 OM-piletist välja 24. Keerulise süsteemi tõttu ei tähenda see aga, et automaatselt 24 parema sekka tulemine olümpiale viiks. Eestlanna koht OMil on siiski kindel.