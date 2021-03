Laskesuusaprintsessid Tandrevold ja Wierer: taliolümpiad peaksid toimuma Euroopas 

"Mulle ei meeldi, et taliolümpiamänge peetakse kohas, kus pole selleks sobilikku kultuuri. Mängud peaksid toimuma Euroopas, kus on mäed ja spordivaim. Ma arvan, et kõik tahavad seda, kuid paraku loeb raha," ütles laskesuustamise kolmekordne maailmameister Dorothea Wierer Norra rahvusringhäälingule.

2018. aastal toimus toimus taliolümpia Lõuna-Koreas Pyeongchangis, 2022. hooajal sõidetakse taas Aasiasse, kui mänge võõrustab Hiina pealinn Peking. Möödunud olümpial medalita jäänud Ingrid Tandrevold on itaallannaga samal meelel.

"Ausalt öeldes on olümpiamängude korraldamise tingimused muutunud väga palju võrreldes sellega, mida nooremana arvasin. Loodan, et saan jätkata kuni aastani 2026. Siis saan ma kogeda olümpiat, mis on olümpia. Itaalias oleks palju publikut ja parem atmosfäär," vahendas soomlaste Iltalehti 24aastase norralanna sõnu. "Olin Pyeongchangi olümpias väga pettunud. Arvan, et Peking on sarnane."

11-kordse maailmameistri Marte Olsbu Röiselandi sõnul on ta siiani teadmatuses. "Kas seal on tuuline võit mitte? Kas seal on liiva- või lumetorme?" viskas norralanna nalja ja lisas tõsisemalt. "Pyeongchangis oli väga muutlik ilm. Sain sellest teada prooviolümpial ja olin seetõttu tegelikeks mängudeks valmis."