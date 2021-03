74aastane vanaema süüdistab Ameerika jalgpallurit seksuaalses ahistamises 

Naise meenutusel haaras Guice enda suguelunditest kinni ja küsis, kas õrnema soo esindaja tahaks temaga magada. "Me peaks siit minema tõmbama ja tegema seda," meenutas siiani šokeeritud 74aastane naine kohtusaalis noormehe sõnu.

Naise sõnul kartis tema tööandja, et tema kaebus tuleb välja ning jalgpallurid võivad halvasti reageerida. "Nad võivad reageerida? Mina olen ju ohver," leidis Scott nüüd, kelle sõnul oli kogu läbielamine õõvastav ja ta soovib, et ülikool tegeleks selliste juhtumitega.

"See on midagi nii haletsusväärset. Nii räägitakse naisega, kes on vanaema ja vanavanaema. Lihtsalt jube," võttis ta olukorra kokku.