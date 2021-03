Tartu Ülikool kaotas kodusaalis Pärnu Sadamale 

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul otsustasid Pärnu lihtsad korvid mängu saatuse. „Mõlema poolaja algus oli kohutav. Esimesel poolajal rabelesime sellest seisust välja, aga teisel poolajal enam ei suutnud. Teise poolaja alguses saadud lihtsad korvid määrasid mängu saatuse ja me ei saanud enam neile lähedale. Pärnu on hästi komplekteeritud meeskond ja me ei saa selliseid kõikumisi endale lubada. Tänase põhjal võib öelda, et iga mees peab mänguks valmis olema ja siis on meil võimalust,“ sõnas Kandimaa.