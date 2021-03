VIDEO | Portugal mängis edu maha, kohtuniku otsus röövis Ronaldolt viimasel minutil võiduvärava 

Fotode ja videokorduste põhjal oleks tabamus pidanud siiski lugema. Kuna kohtumises ei kasutatud videoabikohtunikku (VAR), ei suudetud selles hollandlasest peakohtunik Danny Makkelie aga veenduda. 36aastane Ronaldo, kellele oleks see olnud koondisekarjääri 103. värav, jooksis kohe pärast intsidenti äärekohtuniku juurde protesteerima, ent see päädis kollase kaardiga. Seejärel viskas Torino Juventuse staar oma kaptenipaela murule ning marssis enne lõpuvilet väljakult minema.

Portugali koondise peatreener Fernando Santos avaldas, et kohtunik vabandas pärast matši tema ja meeskonna ees. Kogenud juhendaja lisas, et ta ei mõista, kuidas suudeti teisel poolajal edu maha mängida.