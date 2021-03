Jüri Vips ebaõnnest hooaja avaetapil: ei tea, millega olen selle ära teeninud 

20aastane Vips kirjutas sotsiaalmeedias, et senist etapi kulgu võib pidada naeruväärseks, ent kuna üks sõit on veel ees, siis ei tohi alla anda.

"Ei oska öelda, millega ma sellise [eba]õnne ära olen teeninud, kuid see nädalavahetus on olnud vaata et naeruväärne. Saime kvalifikatsioonis, kus tulime viiendaks, disklahvi millegi eest, mis tegi meid pigem aeglasemaks kui andis midagi juurde. Kuid olgu, reeglid on reeglid. Alustasin esimest sprindisõitu 22. positsioonilt, lõpetasin kümnendana, mis oli eesmärk, kuna see andis meile teiseks sprindiks liidrikoha. Olin [teises sprindis] teisel kohal ning mul olid võrreldes liidriga värskemad rehvid, kuid pidin siis tehniliste probleemide tõttu katkestama, ma ei saanud käiku allapoole vajutada. Homme [täna] on veel üks sõit, kus alustame viimaselt kohalt, seega hoian pea püsti ja annan endast parima!" lausus Vips.