OTSEBLOGI | Kes võidab hooaja esimese F1 etapi? 

Loetud tunnid enne sõitu selgus, et karistuse on teeninud tänavuseks hooajaks Ferrarist Aston Martinisse liikunud Sebastian Vettel. Nimelt juhtus ajasõidus nii, et Haasi sõitja Nikita Mazepin tegi pirueti ja tema tõttu asuti lehvitama kollaseid lippe. Mitmed teised sõitjad, kes olid parajasti jahtimas head ringiaega, tõmbasid hoo maha, kuid mitte Vettel. Neljakordne maailmameister põrutas sama hea hooga edasi ning hiljem määrasid kohtunikud talle selle eest viiekohalise karistuse stardirivis. Arvestades, et Vettel sõitis 20 mehe hulgas välja 18. koha, on tema tänaseks stardipositsiooniks viimane koht.