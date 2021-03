GALERII | Ühepoolne finaalseeria algus: Tartu oli kindlalt parem Saaremaast 

Saaremaa meeskonna poolt rääkis Rauno Tamme nii: „Esimene geim oli finaalile omane, vigu ja kompamist oli palju ning meil oli päris hea võimalus. Kahju, et esimene geim nii läks. Pärast seda kustusime ära.“ Tänases matšis viis silma toonud Tamme ei tahtnud pikema poolfinaalseeria taha pugeda: „Finaal on finaal. Kahju, et täna meie panusest ei piisanud.“