Vaata, kui vinget sissetulekut ennustatakse Norra suusastaarile Johannes Hösflot Kläbole 

Ta usub, et Kläbo praeguste sponsorilepingute väärtus on 983 000–1,2 miljonit eurot aastas. Eksperdi sõnul on Norra staar juba sama paeluv sporditegelane kui tema kuulsad kaasmaalased Therse Johaug, Aksel Svindal ja Ole Einar Björndalen.

Spordisaavutused ja puhas maine räägivad iseenda eest. Turundusprofessor Tor W. Andreassen on samal arvamusel. "Tema kaubamärk on plekitu ja tundub, et ta on kõik õigesti teinud. Võimatu on täpselt öelda, kui väärtuslik on tema kaubamärk. Arvan, et ta on Johaugiga samal positsioonil."