Eesti käsipallurid viskasid välismaal 69 väravat 

HIFK-i suurte kaotuste üheks põhjuseks oli kindlasti meeskonna parima snaipri Voika puudumine. "Loobusin veerandfinaalidest perekondlikel põhjustel – detsembris sündinud imearmas pisitüdruk vajas mind kodus. Olles nüüd nädala temaga kodus veetnud, saan aru, et tegin õige otsuse," sõnas tänavu Soomes 107 väravat kõmmutanud Voika.

"Hooaeg HIFK-iga oli minu jaoks isegi pisut üllatav. Ei oodanud, et olen skoorimises Soome liiga tipus. Samas oli see veidi kasutu, sest paljudes mängudes jäi ikka paar väravat võidust puudu. Hindan hooaja kokkuvõttes rahuldavaks. Nüüd pärast väikest puhkust alustan treenimist, et olla koondisemängudeks Austria ja Saksamaa vastu vormis," sõnas Voika.