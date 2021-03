Kunstlikust koomast välja toodud Norra suusahüppeäss tundis ema ja kallima ära 

Norra suusaliidu andmetel on olümpiavõitja ja neljakordse maailmameistri taastumine ööl vastu esmaspäeva ja varahommikul sujunud kiiduväärselt.

"Daniel on nüüd ärkvel ja hingab iseseisvalt. Ta ühendati ventilaatori küljest lahti kell kuus hommikul ja kõik on sujunud hästi. Perekond on koos temaga. Ta saab nendega vestelda,“ rääkis Norra suusahüppekoondise arst Guri Ranum Ekås pressiteate vahendusel.

Tande kukkus neljapäeval Planicas väga karmilt ja ta viidi kunstlikku koomasse. 27aastane sportlane toimetati helikopteriga Sloveenia pealinnas asuvasse Ljubljana ülikooli haiglasse.

"Ta liigutab ja reageerib kõnele. Ärkamisprotsess on veel lapsekingades, kuid Sloveenias tema eest hoolitsevad meditsiinitöötajad on edusammudega väga rahul,“ lausus Ekås.

Tande kallim ja ema saabusid Ljubljanasse pühapäeval. "Ta on rääkinud oma ema ja sõbrannaga. Ta tunneb nad ära, nii et kõik on hästi," jutustas Norra meeskonna boss Clas Brede Bråthen NRK-le.