Vormel-1 avaetapi võitnud Mercedes: meil on kiiremat autot vaja 

"Pean mainima, et võrreldes nendega pole meil erilisi tugevusi. Oleme mitu aastat järjest olnud sirgetel ja kiiretes kurvides väga kiired, ent Bahreinis polnud see meie eeliseks. Kvalifikatsioonis olime vaid mõningates kurvides kiiremad. Asi on väga lihtne: me lihtsalt vajame kiiremat autot," nentis Shovlin.