Manchester City ajaloo parim ründaja lahkub klubist 

32aastasel argentiinlasel on meeskonna eest käimas kümnes hooaeg. Ta on võitnud neli Inglismaa meistritiitlit – sel hooajal lisandub tõenäoliselt viies –, ühe Inglismaa karika, viis superkarikat ja kolm liigakarikat. Ta on City eest kaasa teinud 384 matšis. 257 tabamusega hoiab ta klubi kõigi aegade väravalööjate edetabelis esimest kohta – järgneb Eric Brook 177ga. Lisaks on Agüero jaganud 64 resultatiivset söötu.