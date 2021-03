Jelena Välbe: see, mida norralased tarvitavad, on midagi enamat kui astmaravimid 

"Nad ei varja seda, et neil haigused on. Ma ei nõua, et tõbised inimesed oma haigestumistest teataksid. Usun, et kui see informatsioon oleks avalik, oleksid kõik siin maailmas palju ausamad. Selles pole midagi valesti, kui sportlasel on ravimi jaoks eriluba. Pange protokolli kirja, millise riigi millistele sportlastele on tehtud üks, kaks või kolm erandit. Haigusi pole vaja märkida," lausus Välbe eelmisel reedel Venemaa meistrivõistluste pressikonverentsil.