Serbia kaitsja Ronaldo lugemata jäetud väravast: aga pall ei läinudki ju üle joone 

Tema hinnangul tegi kohtunik õige otsuse. Intervjuust jääb ka mulje, et serblane on viigipunktiga ka pisut pettunud.

"Ronaldol on olukorrast oma nägemus. Ta võib olla vihane, aga ma ei arva, et pall üle joone läks. Oleme õnnelikud, et punkti teenisime, kuid mitte rahul, sest tahtsime võita," vahendas Mitrovici sõnu portaal Kickoff.