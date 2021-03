Rootsi koondise juhendaja avaldas algkoosseisu homseks mänguks Eesti vastu 

Võrreldes Kosovo kohtumisega vahetab ta välja kõik 11 meest, kuid koosseis on siiski tugev. Väravasuule asub 31aastane Kopenhaageni kollkipper Karl-Johan Johnsson, neljas kaitseliinis on Emil Kraft (Newcastle United, Inglismaa), Carl Starfelt (Kaasani Rubin, Venemaa), Joakim Nilsson (Bielefeldi Arminia, Saksamaa) ja Pierre Bengtsson (Vejle BK, Taani).

Mõnevõrra vähemkogenum on poolakaitsekvartett, kus enim koondisemänge (9) on Inglismaal Watforis leiba teenival 27aastasel Ken Semal. Lisaks temale pääsevad platsile 21aastane Jens Cajuste (Midtjylland, Taani) ning temast aasta vanemad Mattias Svanberg (Bologna, Itaalia) ja Jasper Karlsson (Alkmaar AZ, Holland) .

"Plaanis oligi, et ta liitub, sörgib natuke ja siis taastub. Aga ta on homme pingil," ütles Andersson pärast treeningut toimunud pressikonverentsil. Ründes alustavat homset kohtumist Rootsi teine elav legend Marcus Berg (Krasnodar) ja Robin Quiason (Mainz 05).

Kindel on see, et homme ei pääse platsile Andreas Granqvist ega Victor Lindelöf, kellest esimene on vigastatud ja teine lahkus koondise juurest isiklikel põhjustel.