Björn Dählie: murdmaasuusatamise päästmiseks peame loobuma klassikastiilist 

"Norralaste jaoks on see mõte muidugi kohutav, kuid minu arvates on aeg, et maailmakarikasarjas, maailmameistrivõistlustel ja olümpiamängudel võistledaks ainult vabastiilis," sõnas Dählie väljaande VG vahendusel.

Tema silmis on klassikastiilis suusatamine Põhjamaade trump, kuid Kesk-Euroopas ollakse tugevamad uisutehnikas, mistap aitaks ainult viimases stiilis võistlemine kaasa populaarsuse ja telereitingute tõusule. Samuti väheneks kaks korda rahvuskoondiste kulud varustusele ja hooldusele.

"Arvan, et nii muutuks ala konkurentsitihedamaks. Minu viimane argument on see, et ala vahetamine murdmaa- ja laskesuusatamise vahel oleks lihtsam," jätkas Dählie.

Norralase sõnul võiks klassika jääda vaid traditsiooniliste maratonide pärusmaaks. VG uuris rahvusvahelise suusaliidu võistluste direktorilt, kas ideel võiks olla jumet.

Pierre Mignerey sõnul on Dähliel hunnik ideid ja varustuse küsimuse võiks olla argument. "Võib-olla saame seda uuesti arutada, kuid praegu pole see päevakorras," nentis Mignerey, et praegu uljas mõte arutlusel pole.