PILDID TREENINGULT | Reim enne homset mängu Rootsiga: kui jätkame rünnakul sama efektiivselt, siis on kõik võimalik 

Martin Reimi sõnul ootab koondis homme ees keeruline väljakutse. "Väga huvitav mäng ja vastane, kes on näidanud pikalt head jalgpalli," tõdes koondise ajutine juhendaja, kelle sõnul hoolealused suures plaanis teavad, kes homme Stockholmis väljakule pääsevad. "Keeruline on see, et ma ei tea, kui palju Thomas [Häberli] tahab, et ma välja ütlen. Väga suuri muutusi pole, aga tahatakse proovida neid, kes on enam-vähem hakkama saanud ja positsioone õppinud."

"Peale kahte matši on pisivigastusi. Tänane treening näitab, kas kõik mängijad on homseks valikus," rääkis 49aastane peatreener, kelle sõnul on lahtine näiteks ründaja Rauno Sappineni alustamine. Samas ei julenud ta öelda, kas mõni mängija teeb homme koondises debüüdi.

Rootsi on maailma edetabeli 20. tiim. Kas tegu on kõvema vastasega kui Tšehhi? "Eks seda näeb homme. Ma arvan, et nad on hetkel tasemelt sarnased ja sarnase võimekusega. Kindlasti mängustiil on erinev, aga meie poistele, kes on rahvusvahelise jalgpalli maitse suhu saanud, on järjekordne latt ette pandud, kust üle ronida," jätkas Reim, kelle sõnul on Rootsil ka nõrku kohti.

Eesti koondise pressikonverents ja trenn. Foto: Jana Pipar/Jalgpall.ee

"Igal võistkonnal on mingid kohad, eriti neil, kes viivad suured jõud ettepoole. Siis taha jääb rohkem ruumi, enamasti on need äärekaitsjate positsioonid. Meil on eelmiste matšidega sarnased mõtted – peame nii mänguliselt kui standardites kaitse lukku saama. Kui oleme rünnakul sama efektiivsed, siis on kõik võimalik."

Põhirõhk on taastumisel