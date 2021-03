Käsipall Ainsa eestlannana piiri taga mängiv Alina Molkova: algus oli raske nii mulle kui vanematele Kadi Parts , täna 21:11 Jaga: M

Alina Molkova loodab, et Eesti naiste käsipallikoondis tõuseb tuhast ja peagi mängib lisaks temale piiri taga veelgi naisi. Foto: Martin Ahven

Luksemburgis palliv ja Venemaa ülikoolis õppiv Alina Molkova on praegu ainus eestlanna, kes teeb käsipallikarjääri väljaspool meie riigi piire. 23aastane Molkova tunnistab, et viimased aastad on olnud rasked nii talle kui ka tema vanematele, kuid ta on oma valikuga rahul. Tulevikus võib temast saada kehalise kasvatuse õpetaja.