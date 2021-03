VIDEO | Vägevas hoos Baskonia tõusis võiduga Euroliiga play-off'i kohale 

Viimasele neljale veerandfinaali kohale pretendeerivad seitse satsi, kellest kõige keerulisem on seis Kaunase Žalgirisel, kes sünnipäevalapse Lukas Lekavičiuse 21 punkti toel alistas kodusaalis 96 : 86 Berliini Alba. Kuigi leedulastel on kirjas nüüd 16 võitu ja 16 kaotust, siis nende play-off'i lootused on pigem väga teoreetilised.