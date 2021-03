Koondisekaaslane: Maradona harjutas oma „Jumala kätt“ ka treeningutel 

"Ta töötas selle kallal treeningul, see polnud esimese kord," kirjutab Valdano oma elulooraamatus "D10S".

"Kui andsin treeningul nurgalööke, proovis ta palli samamoodi sõrmeotstega väravasse saata. Mõned naersid ja imestasid, et mis toimub, teised ütlesid, et kas sa näe, ta kasutas värava löömiseks kätt!

Seetõttu ma ei imestanud, kui ta lõi Inglismaale sel moel värava. Tal oligi see plaanis. Seda oli tunda ka ta värava tähistamise juures, kui embasime. Ta ütles: "Nüüd kiiresti oma väljakupoolele tagasi!" Mul olid teatud kahtlused, kas värav ikka jääb kehtima, igal juhul jooksin ma väga kiiresti tagasi oma poolele."

Kuigi Maradona lõi inglaste vastu ka hiilgava soolovärava ning vedas Argentiina koondise hiljem ka maailmameistriks, on jäänud just see "Jumala käsi" üheks jalgpalliajaloo kõige ikoonilisemaks hetkeks.