Võikalt kukkunud suusahüppaja esimesed sõnad panid mänedžeri muhelema 

Esmaspäeva hommikul kohtus Tande haiglapalatis oma ema ja elukaaslasega ning hiljem suhtles videokõne vahendusel põgusalt ka Norra suusahüppekoondise mänedžeri Clas Brede Bråtheniga.

"Vestluse alustuseks ütles ta mulle: "Nii kergelt te minust juba lahti ei saa!"", muljetas Bråthen Norra rahvusringhäälibgule. "Oli kohe aru saada, et Daniel on Daniel. Muidugi oli ta veel pisut oimetu ja segaduses, kuid pärast läbielatut on see ka mõistetav.

Ta tegi silmad lahti juba pühapäeval, kuid on hoopis teine asi, kui ta vastab, räägib ja naeratab. Siis on ta see poiss, keda me nii hästi tunneme."

Tande koondisekaaslane, Planicas MK-sarja üldvõitjaks kroonitud Halvor Egner Granerud ütles, et tal langes kivi südamelt, kui kuulis, et Tande on koomast ärganud.

"See oli väga hea tunne, olen tohutult rõõmus. Me kõik tundsime tema pärast ikka väga suurt muret," tunnistas Granerud.