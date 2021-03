„Ainult Jumal teab seda... Kuid te räägitegi praegu temaga.“ 10 tsitaati, mis saavad kuuluda ainult Zlatanile  

Siinkohal ei meenuta me aga 39aastase Zlatani väravaid, mida võib kokku lugeda sadades, vaid hoopis tema värvikaid tsitaate, mis mõjuvad paljude teiste vutimeeste jürirattalikult ümmarguste vastuste kõrval kui sõõm kosutavat kevadõhku. Seejuures tasub silmas pidada, et kuigi Zlatani laused võivad tihti mõjuda pehmelt öeldes ülbetena, on tema silmis neid sõnu öeldes kaval pilk ning näol mõnus muie.

"Ainult Jumal teab seda... Kuid te räägitegi praegu temaga." Zlatan teab, kes ta on.

"Ma ei usu, et nad saavad asendada Eiffeli torni minu kujuga, isegi nende inimeste abiga, kes on klubi omanikud. Aga kui nad seda suudavad, siis ma luban teile, et jään siia." Zlatan enne Pariisi Saint-Germainist lahkumist.

"Ma ei usu, et te suudate videomängus lüüa selliseid väravaid, nagu Zlatan lööb mängudes. Kuigi videomängud on tänapäeval päris realistlikud." Zlatan juba tavalisi väravaid ei löö.

"Minust ei saa Manchesteri kuningat, minust saab Manchesteri jumal." Zlatan enne liitumist Manchester Unitediga.

"Maailmameistrivõistlustel pole ilma minuta midagi vaadata, nii et pole mingit mõtet MMi oodata." Zlatan pärast seda, kui Rootsi oli kaotanud MM-valiksarja play-off'is Portugalile.