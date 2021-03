Kindel: Hyundai jätkab MM-sarjas ka hübriidide ajastul 

WRC teatel on kogu kolmik ametlikult kinnitanud, et on hooaegadel 2022, 2023 ja 2024 stardis. Kokkuleppe kohaselt panustavad WRC ja tehased uue tehnoloogia arendamise kuludesse võrdselt, et masinad, mille jõuallikad kombineerivad elektri- ja sisepõlemismootorite parimaid omadusi, oleks võimalikult vastupidavad ja ohutud. Samuti on kokkuleppe fookuses kulude senisest efektiivsem haldamine.