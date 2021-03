Polegi paipoiss? NBA superstaar valas näitleja üle rõvedast rõvedama sõimuga 

"Nagu enamik teist teab, saan ma igapäevaselt ähvardusi ja tülgastavaid sõnumeid, kuid ma poleks isegi oma kõige metsikumates unenägudes osanud arvata, et @easymoneysniper (Duranti kasutajanimi Instagramis – toim) on selliste sõnumite saatjate seas," halas Rapaport.

Durant, keda on seni pigem saatnud NBA paipoisi imidž, ei asunud seletama – nagu sellistel puhkudel tavaline – et tema kontosse on sisse häkitud või midagi taolist – vaid nentis, et tõepoolest sai selliseid sõnu kasutatud, kuid niisugune on nende suhtlusviis olnud ka varem.